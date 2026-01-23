„Hat sich angefühlt wie ein Messer in meiner Hand“

0:4-Rückstand im zweiten Satz aufgeholt

Das Match begann mit einem Break zum 2:0 für Sabalenka, die aber ihr Service unmittelbar danach verlor. Bei 5:6 wehrte Potapova drei Satzbälle ab und es ging ins Tiebreak, das sie mit 4:7 verlor. Danach schien die Partie gelaufen, als Sabalenka auf 4:0 davonzog. Doch Potapova kämpfte sich auf 4:4 zurück und schaffte nach neuerlichem Aufschlagverlust erneut das Rebreak zum 5:5. Im zweiten Tiebreak führte die ehemalige Nummer 21 im WTA-Ranking schon mit 6:3 und hatte bei 7:6 auch einen vierten Satzball, doch Sabalenka vermied den Entscheidungssatz und nutzte den ersten Matchball.