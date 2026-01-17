„Wozu zahlen wir eigentlich Sozialversicherung?“

Zwei-Klassen-Medizin und Verständnis für überlastete Kassenärzte

Weil die Abklärung dringend ist, hat sie sich nun an einen Wahlarzt gewandt. Genau das bringt sie auf die Palme. „Warum muss ich jetzt zahlen, obwohl ich jeden Monat viel Geld für die Krankenversicherung einzahle?“, fragt sie. Besonders ärgert sie, dass sich nicht jeder diese Alternative leisten kann. „Das ist Zwei-Klassen-Medizin“, und die gäbe es ja angeblich nicht in Österreich, ärgert sich Frau W., die aber Verständnis für die Situation der Ärzte zeigt. „Ich sehe ja, dass die Kassenärzte völlig überlastet sind. Aber genau da muss die Politik etwas ändern.“