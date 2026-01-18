„Bin kein Fan davon, dass herumgerechnet wird“

Der Abwehrchef des österreichischen Handball-Nationalteams freut sich, dass Österreich weiterhin bei der EM in Herning am Leben ist. Lukas Herburger ist aber kein Freund von Rechenspielchen, rückt den Aufstieg in die Hauptrunde nicht in den Vordergrund und will das letzte Spiel der Vorrunde gegen Serbien einfach gewinnen.