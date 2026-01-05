Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mithilfe von Spritzen

Penis-Trick für größere Chancen im Skispringen?

Ski Nordisch
05.01.2026 16:00
In puncto Auftrieb spielt der Anzug der Skispringer eine entscheidende Rolle.
In puncto Auftrieb spielt der Anzug der Skispringer eine entscheidende Rolle.(Bild: GEPA)

Für mehr Auftrieb greifen Skispringer schon einmal zu interessanten Hilfsmittel. Auch vor Maßnahmen im Genitalbereich soll bereits der ein oder andere Athlet nicht zurückgeschreckt sein ...

0 Kommentare

Ob ein zweites Paar Socken oder Extra-Nähte im Kniebereich: Skispringer haben in der Vergangenheit schon zu so manchem Trick gegriffen, um den Auftrieb ihrer Anzüge zu erhöhen. Generell gilt: mehr Stoff, mehr Auftrieb.

Vermessung vor Saisonstart
Um den Spielraum zu minimieren, greift die FIS streng durch, vor Saisonstart wird jeder Athlet mit einem 3-D-Scanner vermessen. Die daraus gewonnen Werte bilden die Grundlage für die Anzuggröße. Der deutschen „Bild“-Zeitung zufolge soll es in der Vergangenheit jedoch schon Skispringer geben, die bei der Vermessung des Schrittmaßes ein wenig nachgeholfen haben. Wie? Mit einer Spritze für den Penis ...

„Es gibt die Möglichkeit, mit der Injektion von Paraffin oder Hyaluronsäure eine temporäre, optische Verdickung des Penis zu erwirken“, erklärte Dr. med. Kamran Karim, leitender Oberarzt im Maria-Hilf-Krankenhaus in Krefeld.

Matthias Hafele
Matthias Hafele(Bild: GEPA)

Dass heutzutage noch Skispringer zu dieser Methode greifen, hält FIS-Materialchef Matthias Hafele jedoch für ausgeschlossen. Auch Schaumstoffe, die um den Hoden gelegt werden, oder mit Silikon gefüllte Kondome würden bei den Vermessungen mittlerweile auffallen. „Ich kann ausschließen, dass versucht wird, mit sichtbaren Hilfsmitteln Vergrößerungen an den Geschlechtsteilen zu erwirken. Bei der Vermessung ist medizinisches Personal anwesend, das ganz genau kontrolliert“, so Hafele.

Lesen Sie auch:
Holt sich Domen Prevc im Jänner auch noch einen Skisprung-Rekord?
Nicht nur Tournee-Sieg
Skisprung-Legende bangt! Prevc jagt diesen Rekord
05.01.2026
Nach Bergisel-Springen
Norweger stinksauer: „Ich habe diesen Ort so satt“
05.01.2026
Tschofenig-Hoppala
Tournee: Rutschpartie sorgte für Begeisterung
05.01.2026

Um ganz sicherzugehen, will die FIS in Zukunft die knöcherne Struktur als Grundlage für die Anzüge nehmen. Spätestens dann dürften Hoden-Attrappen und Penis-Spritzen endgültig ausgedient haben ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
299.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
233.334 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
156.845 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Ski Nordisch
Vierschanzentournee
Jetzt LIVE: Stand in Bischofshofen-Qualifikation
Weltcup in Villach
ÖSV-Springerin verpasst ihre Siegpremiere knapp
Mithilfe von Spritzen
Penis-Trick für größere Chancen im Skispringen?
Tränen in den Augen
Biathlet tot: Langläuferin verrät letztes Gespräch
Nicht nur Tournee-Sieg
Skisprung-Legende bangt! Prevc jagt diesen Rekord

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf