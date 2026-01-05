Penis-Trick für größere Chancen im Skispringen?

Vermessung vor Saisonstart

Um den Spielraum zu minimieren, greift die FIS streng durch, vor Saisonstart wird jeder Athlet mit einem 3-D-Scanner vermessen. Die daraus gewonnen Werte bilden die Grundlage für die Anzuggröße. Der deutschen „Bild“-Zeitung zufolge soll es in der Vergangenheit jedoch schon Skispringer geben, die bei der Vermessung des Schrittmaßes ein wenig nachgeholfen haben. Wie? Mit einer Spritze für den Penis ...