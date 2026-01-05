Penis-Trick für größere Chancen im Skispringen?

Für mehr Auftrieb greifen Skispringer schon einmal zu interessanten Hilfsmittel. Auch vor Maßnahmen im Genitalbereich soll bereits der ein oder andere Athlet nicht zurückgeschreckt sein ...
Ob ein zweites Paar Socken oder Extra-Nähte im Kniebereich: Skispringer haben in der Vergangenheit schon zu so manchem Trick gegriffen, um den Auftrieb ihrer Anzüge zu erhöhen. Generell gilt: mehr Stoff, mehr Auftrieb.
Vermessung vor Saisonstart
Um den Spielraum zu minimieren, greift die FIS streng durch, vor Saisonstart wird jeder Athlet mit einem 3-D-Scanner vermessen. Die daraus gewonnen Werte bilden die Grundlage für die Anzuggröße. Der deutschen „Bild“-Zeitung zufolge soll es in der Vergangenheit jedoch schon Skispringer geben, die bei der Vermessung des Schrittmaßes ein wenig nachgeholfen haben. Wie? Mit einer Spritze für den Penis ...
„Es gibt die Möglichkeit, mit der Injektion von Paraffin oder Hyaluronsäure eine temporäre, optische Verdickung des Penis zu erwirken“, erklärte Dr. med. Kamran Karim, leitender Oberarzt im Maria-Hilf-Krankenhaus in Krefeld.
Dass heutzutage noch Skispringer zu dieser Methode greifen, hält FIS-Materialchef Matthias Hafele jedoch für ausgeschlossen. Auch Schaumstoffe, die um den Hoden gelegt werden, oder mit Silikon gefüllte Kondome würden bei den Vermessungen mittlerweile auffallen. „Ich kann ausschließen, dass versucht wird, mit sichtbaren Hilfsmitteln Vergrößerungen an den Geschlechtsteilen zu erwirken. Bei der Vermessung ist medizinisches Personal anwesend, das ganz genau kontrolliert“, so Hafele.
Um ganz sicherzugehen, will die FIS in Zukunft die knöcherne Struktur als Grundlage für die Anzüge nehmen. Spätestens dann dürften Hoden-Attrappen und Penis-Spritzen endgültig ausgedient haben ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.