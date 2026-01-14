ÖSV-Dame Egger: „2:0 für Zauchensee, aber …“

Egger war bei der Weltcup-Abfahrt am Samstag zu Sturz gekommen und anschließend ungebremst ins Auffangnetz gekracht. Dabei erlitt die 24-Jährige einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Riss des Seitenbandes sowie eine Quetschung des Außenmeniskus, sie wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht.