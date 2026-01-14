ÖSV-Dame Egger: „2:0 für Zauchensee, aber …“

Drei Tage nach ihrem schweren Sturz in der Abfahrt von Zauchensee hat sich Magdalena Egger via Instagram zu Wort gemeldet. „2:0 für Zauchensee – aber eines Tages werden auch wir Freunde werden!“, schrieb die Vorarlbergerin.
Egger war bei der Weltcup-Abfahrt am Samstag zu Sturz gekommen und anschließend ungebremst ins Auffangnetz gekracht. Dabei erlitt die 24-Jährige einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Riss des Seitenbandes sowie eine Quetschung des Außenmeniskus, sie wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht.
Olympia-Traum muss warten
Für Egger ist die Saison vorzeitig vorbei, der Traum von den Olympischen Spielen wird sich für die Abfahrts-Zweite von St. Moritz zumindest heuer nicht erfüllen.
Dennoch will sie positiv bleiben. „I don‘t stop believing! (Ich höre nicht auf, daran zu glauben)“, hat Egger mit Zauchensee noch eine Rechnung offen.
