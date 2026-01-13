Instead of pretrial detention
Guess who would let Benko stay in their apartment
For months, René Benko's lawyers have been referring to a mysterious "fatherly friend" who could help the billionaire bankrupt out of his pretrial detention predicament: with a downtown apartment and by covering his living expenses. The "Krone" knows the background.
On the day before Christmas, Benko's lawyers are putting all their eggs in one basket once again. The tenor: Eleven months of pre-trial detention are enough, especially since Austria's most famous bankrupt can provide proof of accommodation: from his parents in Innsbruck, who can spare a guest room. Or from Benko's "fatherly friend," who would not only provide the fallen Signa founder with an apartment in downtown Vienna, but also cover his living expenses. For months, the "fatherly friend" has been brought up before the detention judge – but the name has not been included in the official court records, as Benko's defense attorneys vehemently oppose it.
