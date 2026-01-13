Haarschnitt bei Match: Tennis-Ass packt Schere aus

Tennis-Profi Camilo Ugo Carabello hat bei einem Turnier in Neuseeland für Aufsehen gesorgt. Denn der Argentinier packte während des Spiels plötzlich die Schere aus und schnitt sich kurzerhand die Haare.
Im Sechszehntelfinale des ASB Classic in Neuseeland hat Carabello für erstaunliche Szenen gesorgt. Als sein Spiel gegen den Chilenen Alejandro Carabelli kurz unterbrochen war, packte der 47. der Tennis-Weltrangliste nämlich plötzlich eine Schere aus.
Haarschnitt brachte keinen Erfolg
Zur Überraschung aller Anwesenden begann der Argentinier schließlich damit, sich auf der Bank sitzend seine Haare zu schneiden. Offenbar hatten sie ihn während des Matches gestört.
Seine neue „Frisur“ sorgte aber auch nicht für den erhofften sportlichen Erfolg. Am Ende musste er sich geschlagen geben und sich aus dem Turnier verabschieden.
