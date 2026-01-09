Sie erweisen dem „Landesvater“ die letzte Ehre

Prominente Gästeliste

Mit Stand Donnerstagabend haben sich laut Auskunft aus dem Landhaus „so gut wie alle Landesregierungsmitglieder und Landtagsabgeordnete“ angemeldet. Auch zahlreiche ehemalige Landesregierungsmitglieder – angeführt von Alt-LH Josef Pühringer – werden teilnehmen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird mit Ehefrau Doris Schmidauer ebenso zu Gast sein wie die OÖ-Minister Claudia Plakolm und Wolfgang Hattmannsdorfer. Weiters auf der Gästeliste: die Ex-Minister Reinhold Mitterlehner, Ursula Haubner, Rudolf Anschober und Monika Forstinger sowie die Ex-Landeshauptleute aus anderen Bundesländern Erwin Pröll, Franz Schausberger, Hermann Schützenhöfer und Herwig van Staa.