Requiem für Ratzenböck

Sie erweisen dem „Landesvater“ die letzte Ehre

Oberösterreich
09.01.2026 08:00
Seine beiden Nachfolger Josef Pühringer (re.) und Thomas Stelzer (M.) werden am Requiem von ...
Seine beiden Nachfolger Josef Pühringer (re.) und Thomas Stelzer (M.) werden am Requiem von Josef Ratzenböck teilnehmen.(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM)

Heute um 9 Uhr beginnen die offiziellen Trauerfeierlichkeiten für den am 23. Dezember 2025 im 97. Lebensjahr verstorbenen Alt-Landeshauptmann Josef Ratzenböck. Beim morgigen Requiem im Linzer Mariendom wird eine Vielzahl an aktuellen und ehemaligen Politikern Abschied nehmen.

Heute ab 9 Uhr wird der Leichnam des am 23. Dezember verstorbenen Alt-Landeshauptmannes Josef Ratzenböck in der Linzer Minoritenkirche aufgebahrt. Bis 18 Uhr hat die Bevölkerung die Möglichkeit, sich vom vielen als „Landesvater“ bezeichneten ehemaligen ÖVP-Politiker zu verabschieden.

Am Samstag gibt es um 10 Uhr ein gemeinsames Gedenken von Landesregierung und Landtag (live im ORF), ehe um 12 Uhr das Requiem im Linzer Mariendom beginnt. Die Liste jener aktuellen Politiker und ehemaligen Wegbegleiter, die Ratzenböck die letzte Ehre erweisen, ist lang.

Prominente Gästeliste
Mit Stand Donnerstagabend haben sich laut Auskunft aus dem Landhaus „so gut wie alle Landesregierungsmitglieder und Landtagsabgeordnete“ angemeldet. Auch zahlreiche ehemalige Landesregierungsmitglieder – angeführt von Alt-LH Josef Pühringer – werden teilnehmen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird mit Ehefrau Doris Schmidauer ebenso zu Gast sein wie die OÖ-Minister Claudia Plakolm und Wolfgang Hattmannsdorfer. Weiters auf der Gästeliste: die Ex-Minister Reinhold MitterlehnerUrsula HaubnerRudolf Anschober und Monika Forstinger sowie die Ex-Landeshauptleute aus anderen Bundesländern Erwin PröllFranz SchausbergerHermann Schützenhöfer und Herwig van Staa.

Porträt von Christian Ortner
Christian Ortner
Oberösterreich

