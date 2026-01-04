Vorteilswelt
Bob-Weltcup

Beierl und Treichl in Winterberg auf Platz fünf

Wintersport
04.01.2026 17:52
Katrin Beierl
Katrin Beierl(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Die Niederösterreicherin Katrin Beierl hat beim Weltcup in Winterberg als Fünfte im Zweierbob ihr bestes Saisonergebnis eingestellt. Mit Anschieberin Christania Williams fehlten ihr am Sonntag rund vier Zehntelsekunden auf das Podest.

Im Männer-Vierer belegte Markus Treichl mit seiner Crew mit ähnlichem Rückstand auf das Stockerl ebenfalls den fünften Rang, bestes Resultats des Tirolers in diesem Winter blieb damit ein vierter Rang auf der Olympiabahn von Cortina d‘Ampezzo.

Markus Treichl mit seinem Team
Markus Treichl mit seinem Team(Bild: GEPA)

In beiden Bewerben gab es deutsche Dreifachsiege. Beierl war im Zweier auch schon in Cortina Fünfte gewesen. „Ein kleiner Fehler im Mittelteil hat mich Rang vier gekostet, aber viel mehr wäre dann nicht drinnen gewesen. Wichtig ist, dass wir unser bestes Saisonergebnis eingestellt haben und als Team gut gearbeitet haben. Gegen die starken deutschen Duos ist es aus eigener Kraft extrem schwer, aber unser Ziel bleibt, beim ‘Best of the Rest‘ voll mitzumischen“, sagte Beierl. Im Monobob hat sie im Olympiawinter bereits zwei Podestplätze geschafft.

