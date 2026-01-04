Beierl und Treichl in Winterberg auf Platz fünf

In beiden Bewerben gab es deutsche Dreifachsiege. Beierl war im Zweier auch schon in Cortina Fünfte gewesen. „Ein kleiner Fehler im Mittelteil hat mich Rang vier gekostet, aber viel mehr wäre dann nicht drinnen gewesen. Wichtig ist, dass wir unser bestes Saisonergebnis eingestellt haben und als Team gut gearbeitet haben. Gegen die starken deutschen Duos ist es aus eigener Kraft extrem schwer, aber unser Ziel bleibt, beim ‘Best of the Rest‘ voll mitzumischen“, sagte Beierl. Im Monobob hat sie im Olympiawinter bereits zwei Podestplätze geschafft.