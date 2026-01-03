Sprühkerzen in Lokalen: Sind Sie für ein Verbot?

Ihre Meinung zählt!

Braucht es strengere Regeln, um Gäste besser zu schützen? Oder ist ein Verbot überzogen und die Verantwortung liegt bei den Betreibern und der Umsetzung von Sicherheitsauflagen? Haben Sie selbst solche Effekte schon vielleicht ein mulmiges Gefühl in einem Lokal gehabt?



Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit uns!