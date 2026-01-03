Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Sprühkerzen in Lokalen: Sind Sie für ein Verbot?

Forum
03.01.2026 11:19
Sprühkerzen waren der Auslöser für die Brandkatastrophe in der Schweiz
Sprühkerzen waren der Auslöser für die Brandkatastrophe in der Schweiz(Bild: GEPA)

Die Bilder und Berichte aus Crans-Montana gehen unter die Haut: Was als ausgelassene Party begann, endete in einer Katastrophe. Ausgelöst wurde der Brand laut Ermittlern offenbar durch Sprüh- bzw. Wunderkerzen. Unsere Frage des Tages vom 3. Jänner lautet daher: Sprühkerzen in Lokalen: Sollen sie nach Tragödie in Schweiz verboten werden?

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Braucht es strengere Regeln, um Gäste besser zu schützen? Oder ist ein Verbot überzogen und die Verantwortung liegt bei den Betreibern und der Umsetzung von Sicherheitsauflagen? Haben Sie selbst solche Effekte schon  vielleicht ein mulmiges Gefühl in einem Lokal gehabt?

Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit uns!

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
199.008 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
198.114 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
182.559 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Gefängnisarbeit: Ist der Lohn für Häftlinge fair?
Diskutieren Sie mit!
Parlament: Fühlen Sie sich noch vertreten?
Frage des Tages
Schauen Sie sich in Lokalen nach Notausgängen um?
Frage des Tages
Hat Pfand Ihr Einkaufsverhalten verändert?
Forum
Kasperl des Jahres gekürt: Wen hätten Sie gewählt?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf