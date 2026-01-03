Surprising Neuer
Bayern Munich bag their first winter transfer!
Surprise! Although sporting director Max Eberl had recently ruled out any new arrivals in the winter, FC Bayern did indeed present a new man on the third day of the new year! This is the 18-year-old Bara Sapoko Ndiaye, an attacking player ...
The Gambian is on loan until the end of the season from Gambinos Stars Africa - a soccer academy from Ndiaye's home country - and will join the professional team immediately after recovering from a minor injury.
Leaving an impression on Bayern
The transfer was apparently realized as part of a cooperation between Gambinos Stars Africa and Red & Gold Football, a joint venture between FC Bayern and Los Angeles FC.
Curious: Ndiaye had already played AGAINST Bayern a few months ago - as a test player for Grasshoppers Zurich in a friendly match against Munich. Although he only played the second 45 minutes, the Gambian at least seems to have made an impression on Bayern ...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
