1700 Feuerwehren wählen nun ihre Kommandanten

Zuerst Entscheidung an der Basis

Nach den Entscheidungen an der Basis setzt sich der Wahlreigen in den folgenden Wochen fort. Die Abschnitts- und Bezirksfeuerwehrkommanden werden gewählt, ehe am 20. März der Höhepunkt folgt. Dann fällt die Entscheidung über den obersten Chef der niederösterreichischen Feuerwehren, den Landesfeuerwehrkommandanten. Seit März 2013 steht Dietmar Fahrafellner an der Spitze der 105.000 Feuerwehrleute in Niederösterreich. Er wird sich abermals der Wahl stellen.