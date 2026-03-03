Asylanträge in Europa gingen deutlich zurück

Deutschland auf Platz eins, aber mit deutlichem Rückgang

Im ersten Halbjahr 2025 hatte sich nach einem früheren EUAA-Bericht zunächst abgezeichnet, dass Deutschland nicht mehr an der Spitze der Länder mit den meisten dort registrierten Asylanträgen stehen würde. Dem neuen Bericht zufolge hat sich dieser Trend gedreht. Mit 163.000 Anträgen war Deutschland wieder Zielland Nummer eins, allerdings sank die Zahl im Vergleich zu 2024 um ein Drittel (minus 31 Prozent). Der Bericht der EU-Asylagentur berücksichtigt Erst- und Folgeanträge – schlüsselt sie allerdings nicht einzeln auf.