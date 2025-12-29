Vorteilswelt
The trail of money

“Police general” charged – 30 victims already dead

Nachrichten
29.12.2025 06:00
The boss of the fake police officers, born in Vorarlberg, has been living in luxury for years in ...
The boss of the fake police officers, born in Vorarlberg, has been living in luxury for years in his Turkish exile with the assets he has looted from local pensioners.

It is one of the biggest fraud cases in Austrian criminal history! Up to 2000 victims in Austria alone are the result of an unscrupulous gang of fake police officers. Now the boss of the bosses, known as "Euro-Mehmet", is on trial in Turkey. The "Krone" traced the money to the Viennese ex-taxi driver in Istanbul.

His name is Mehmet Kerim Y. and, at just 36 years old, he is considered by the investigating economic and corruption prosecutor's office in Austria to be the boss of one of the biggest fraud gangs in the world. Born in Dornbirn in Vorarlberg, then a cab entrepreneur in Vienna, the Turkish citizen ultimately moved his business back home. And according to investigators and the file, which has grown to thousands of pages, they are highly criminal.

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
