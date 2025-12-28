Soon to be official
This coach is to give Meister Sturm a boost
The "Bundesliga Christmas thriller" when it comes to new coaching appointments should soon be over. While the final negotiations are currently underway, the new head coach of soccer champions Sturm is to be confirmed. And he is not expected to arrive alone. The club could go public as early as Monday.
Soccer champions Sturm will not be taken over by Ried coach Maximilian Senft in the new year. The Upper Austrians have announced that the Viennese has decided to stay with SV Ried. However, as Senft is said to have reached an agreement with Graz, this is probably only half the truth. Rather, it can be assumed that the two sides were very far apart financially and that an official offer from Graz never materialized due to Ried's far too high demands.
