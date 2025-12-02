Toter Ukrainer in Pkw: Zwei Verdächtige gefasst

Vergangene Woche wurde in Wien-Donaustadt in einem völlig ausgebrannten Mercedes eine Leiche auf der Rückbank entdeckt. Der 21-jährige Ukrainer wurde zunächst niedergestreckt und starb im Wagen vermutlich an Erstickung oder Hitzeschock. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest. In seinem Heimatland ist der junge Mann kein Unbekannter: Es handelt sich um den Sohn eines Politikers in Charkiw.