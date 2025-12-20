Homemade jam
Posse over gift from Lake Wörthersee mayor
The mayor of Pörtschach, Silvia Häusl-Benz, actually wanted to give her local residents a little surprise by making her own orange marmalade and giving it away as a gift. But not everyone seems to have liked the idea - the politician is now being threatened with criminal charges.
Häusl-Benz has been producing jams for several years. "This year I decided to make orange marmalade as a little surprise," says the Carinthian VP politician, who assures us that the production took place in a company kitchen. After all, over 600 jars of the exotic marmalade were made and distributed to some of the residents of the community of around 3,000 people.
While many residents were delighted with the mayor's gift, not everyone in the Wörthersee community was happy with the surprise. According to a letter sent to the "Kärntner Krone", criminal charges are to be brought against Häusl-Benz.
