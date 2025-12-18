Vorteilswelt
Absurd subsidies

Viennese even have to pay for bees in Africa

Nachrichten
18.12.2025 06:00
While the local population is burdened with ever higher charges, the city continues with absurd ...
While the local population is burdened with ever higher charges, the city continues with absurd subsidies. Bees in Burkina Faso are supposed to "create the future". More than 30,000 euros from the federal capital for this.(Bild: Krone KREATIV/Daniel Scharinger, AFP/Sia Kambou)

The Viennese have to tighten their belts, fees and charges are skyrocketing. On the other hand, the city government is handing out money with its hands full - to obscure projects whose benefits are more than questionable. For example, for bees in Burkina Faso (Africa) or prisoners in Bhutan (Asia). Despite billions in debt ...

There are things that are hard to believe. But if you leaf through the City of Vienna's funding reports, you can see it in black and white. Despite austerity packages and ever-increasing burdens for the Viennese, red and pink are pouring taxpayers' money into sometimes completely abstruse projects and associations whose benefits for the general public are more than questionable. Here is a small excerpt from the years 2024 and 2025:

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
