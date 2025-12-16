Children abducted
A sad Christmas without Lily (8) and Noah (6)
Liza Ulitzka is experiencing the saddest Christmas of her life. Her children Lily (8) and Noah (6) are still in Egypt, abducted by their father. The justice system's hands are tied. The Viennese woman is now asking for support via a donation page so that she can continue to fight.
"It's absurd. I just don't understand it." Liza Ulitzka struggles to keep her composure. She has been fighting for her two children Lily and Noah for months. Now Christmas is just around the corner - without them. And with the bitter certainty that no help can be expected from the Austrian state for the time being.
