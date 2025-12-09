Vorteilswelt
„Habe ihm gesagt ...“

Diesen Ratschlag hatte Hamilton für Lando Norris

Formel 1
09.12.2025 08:02
Lewis Hamilton (l.) sprach vor dem WM-Finale mit Lando Norris (r.).
Lewis Hamilton (l.) sprach vor dem WM-Finale mit Lando Norris (r.).(Bild: AP/Fatima Shbair)

Vor dem Formel-1-Showdown in Abu Dhabi hatte Lewis Hamilton noch einen Ratschlag für Lando Norris. Immerhin weiß der 40-Jährige nur allzu gut, wie es sich anfühlt, Weltmeister zu werden ...

0 Kommentare

Nach vier Jahren hat die Formel 1 wieder einen britischen Weltmeister. Um zwei Punkte konnte sich Norris im Kampf um die WM-Krone gegen Max Verstappen durchsetzen.

Mit Hamilton hatte ausgerechnet der letzte Champion von der Insel einen Ratschlag für seinen Landsmann. „Vor dem Wochenende habe ich ihm nur gesagt, dass das, was er macht, gut funktioniert, also soll er nichts ändern, und ich glaube, genau das hat er dann auch gemacht. Ich bin sehr stolz auf ihn“, verriet der Ferrari-Pilot Sky.

2008 wurde Hamilton mit McLaren Weltmeister.
2008 wurde Hamilton mit McLaren Weltmeister.(Bild: AFP/APA/AFP FILES/ANTONIO SCORZA)

Erster Titel „kein großartiges Gefühl“
2008 gewann Hamilton selbst im McLaren seine erste Weltmeisterschaft, so richtig befreit fühlte sich der heutige Rekordchampion jedoch nicht. „Als ich meine erste WM gewonnen habe, fühlte es sich ehrlich gesagt gar nicht so ein großartiges Gefühl. Die zweite habe ich viel mehr genossen. Ich weiß, was es für ein Gefühl ist, in dieses Rennen zu kommen und um seinen ersten Titel zu kämpfen. Das ist nervenaufreibend“, so der siebenfache Weltmeister.

Er selbst beendete die Saison – seine erste bei Ferrari – als Sechster. Podestplätze blieben aus, entsprechend groß ist die Enttäuschung. Hamilton wolle die nächsten Wochen darum erstmal nichts mit der Formel 1 zu tun haben, sein Handy wolle er „in den verdammten Mistkübel“ werfen ...

