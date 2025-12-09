Diesen Ratschlag hatte Hamilton für Lando Norris

Erster Titel „kein großartiges Gefühl“

2008 gewann Hamilton selbst im McLaren seine erste Weltmeisterschaft, so richtig befreit fühlte sich der heutige Rekordchampion jedoch nicht. „Als ich meine erste WM gewonnen habe, fühlte es sich ehrlich gesagt gar nicht so ein großartiges Gefühl. Die zweite habe ich viel mehr genossen. Ich weiß, was es für ein Gefühl ist, in dieses Rennen zu kommen und um seinen ersten Titel zu kämpfen. Das ist nervenaufreibend“, so der siebenfache Weltmeister.