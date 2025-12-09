20 Verhaftungen im türkischen Wettskandal

Sohn (6) von Hannes Reichelt sorgt für Staunen
„Challenge“ für Papa
Im Zuge des türkischen Fußball-Wettskandals sind 20 Verdächtige inhaftiert worden, darunter auch Profis aus der Süper Lig. Das berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag.
Ermittler hatten vergangene Woche 46 Personen, darunter Klub-Präsidenten, Spieler und Schiedsrichter festgenommen, nun wurden 20 offiziell in Haft genommen.
Unter den Inhaftierten sind laut Anadolu Galatasaray-Spieler Metehan Baltaci, Mert Hakan Yandas von Fenerbahce und Murat Sancak, ehemaliger Präsident von Adana Demirspor. Baltaci habe angegeben, als Jugendspieler gewettet zu haben, aber nicht mehr, seitdem er Profi der ersten Mannschaft von Galatasaray Istanbul ist. Yandas und Sancak haben nach Medienangaben Wetten auf Spiele dementiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.