Schiris, Profis, Bosse

20 Verhaftungen im türkischen Wettskandal

Fußball International
09.12.2025 12:12
Mert Hakan Yandas
Mert Hakan Yandas(Bild: AFP/APA/ANP/Bart Stoutjesdijk)

Im Zuge des türkischen Fußball-Wettskandals sind 20 Verdächtige inhaftiert worden, darunter auch Profis aus der Süper Lig. Das berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. 

0 Kommentare

Ermittler hatten vergangene Woche 46 Personen, darunter Klub-Präsidenten, Spieler und Schiedsrichter festgenommen, nun wurden 20 offiziell in Haft genommen.

Lesen Sie auch:
-
Ermittlung geht weiter
102 Profis im türkischen Wettskandal gesperrt!
13.11.2025

Unter den Inhaftierten sind laut Anadolu Galatasaray-Spieler Metehan Baltaci, Mert Hakan Yandas von Fenerbahce und Murat Sancak, ehemaliger Präsident von Adana Demirspor. Baltaci habe angegeben, als Jugendspieler gewettet zu haben, aber nicht mehr, seitdem er Profi der ersten Mannschaft von Galatasaray Istanbul ist. Yandas und Sancak haben nach Medienangaben Wetten auf Spiele dementiert.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf