20 Verhaftungen im türkischen Wettskandal

Unter den Inhaftierten sind laut Anadolu Galatasaray-Spieler Metehan Baltaci, Mert Hakan Yandas von Fenerbahce und Murat Sancak, ehemaliger Präsident von Adana Demirspor. Baltaci habe angegeben, als Jugendspieler gewettet zu haben, aber nicht mehr, seitdem er Profi der ersten Mannschaft von Galatasaray Istanbul ist. Yandas und Sancak haben nach Medienangaben Wetten auf Spiele dementiert.