Skifahrer wurde umgefahren: Teenager flüchtete

Ein unbekannter Jugendlicher fuhr am Montag in einem Tiroler Skigebiet einen anderen Skifahrer (42) um und flüchtete anschließend. Der 42-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei bittet um Hinweise.
Schwere Verletzungen zog sich ein Skifahrer (42) aus Tschechien an der Schulter zu, als er am Montag gegen 12.40 Uhr im Skigebiet Thurntaler in Sillian umgefahren wurde. Der Unfall passierte auf der roten Piste Nr. 5.
Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung von der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Der zweitbeteiligte Skifahrer verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen, wie die Polizei mitteilt.
Flüchtiger Skifahrer soll sich melden
Die Exekutive gibt eine Beschreibung heraus:
Es handelte sich wohl um einen Jugendlichen, ca. 13 bis 14 Jahre alt, graue Skijacke, schwarze Skihose und schwarzer Schal. Er trug einen grauen Helm und eine große Skibrille, seine Skier waren schwarz/grün.
Der flüchtige Skifahrer sowie Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lienz zu melden.
