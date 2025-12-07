Wichtiger Sieg für Kasper und Detroit Red Wings

Zu Gast bei den Seattle Kraken setzten sich die Wings dank eines Treffers von Patrick Kane 2:29 Minuten vor Schluss mit 4:3 durch. Kasper blieb ohne Scorerpunkt und hatte 12:27 Minuten Eiszeit. Die Minnesota Wild spielten erneut ohne den Vorarlberger Marco Rossi. Sie mussten sich nach einer 1:0-Führung bei den Vancouver Canucks mit 2:4 geschlagen geben.