„Aktion scharf“: Raser und Alkolenker gestoppt

Deutscher mit Spitzenwert

Acht Lenker werden wegen der massiven Geschwindigkeitsübertretungen wahrscheinlich ihren Führerschein verlieren. Der unrühmliche Spitzenwert wurde mit Tempo 226 bei einem Deutschen auf der A9, der Pyhrnautobahn, gemessen. Er konnte von einer Streife angehalten werden. Der Lenker war außerdem alkoholisiert.