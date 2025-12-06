„Aktion scharf“: Raser und Alkolenker gestoppt

Wie wichtig die Schwerpunktkontrollen der steirischen Polizei sind, zeigt die Bilanz von Freitag: Denn es wurden nicht nur Raser gestoppt, sondern auch Alkolenker und Fahrer unter Drogeneinfluss.
1.665 Lenkerinnen und Lenker sind am Freitagabend bei einem Schwerpunkteinsatz in der Steiermark kontrolliert worden. Wie die Polizei berichtet, wurden 29 von ihnen alkoholisiert erwischt, zwei weitere hatten Suchtmittel konsumiert.
Dazu kamen 662 Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit und 173 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sowie das Kraftfahrgesetz. 224 Organmandate wurden ausgestellt und vier Sicherheitsleistungen eingehoben.
Deutscher mit Spitzenwert
Acht Lenker werden wegen der massiven Geschwindigkeitsübertretungen wahrscheinlich ihren Führerschein verlieren. Der unrühmliche Spitzenwert wurde mit Tempo 226 bei einem Deutschen auf der A9, der Pyhrnautobahn, gemessen. Er konnte von einer Streife angehalten werden. Der Lenker war außerdem alkoholisiert.
„Die Adventzeit ist geprägt von zahlreichen Veranstaltungen, Weihnachtsmärkten und privaten Feiern, die häufig mit dem Auto besucht werden. Damit steigt auch das Risiko alkoholbedingter und anderer schwerwiegender Verkehrsunfälle erheblich an“, weiß Oberstleutnant Jochen Heiling, Einsatzleiter der Polizeiaktion.
„Menschenleben schützen“
Die Schwerpunktkontrollen dienen sowohl der unmittelbaren Eindämmung von Gefahren als auch der Bewusstseinsbildung. „Auch in Zukunft werden wir konsequent auf gezielte Präventionsmaßnahmen und entschlossenes Einschreiten setzen, um Verkehrsunfälle bestmöglich zu verhindern und Menschenleben zu schützen!“
