Trump bei WM-Auslosung! Bekommt er Friedenspreis?

Welche Rolle nimmt er ein?

Ob der 79 Jahre alte Republikaner aber nur Gast sein wird oder bei der rund zweistündigen Show auch eine aktive Rolle dabei einnimmt, ließ Leavitt offen. Die USA sind mit elf Städten im kommenden Sommer gemeinsam mit Mexiko und Kanada Gastgeber der größten Fußball-WM der Geschichte mit 48 teilnehmenden Ländern, darunter Österreich. Trump hatte zuletzt Mitte November FIFA-Präsident Gianni Infantino wiederholt im Weißen Haus empfangen.