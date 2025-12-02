Trump bei WM-Auslosung! Bekommt er Friedenspreis?

US-Präsident Donald Trump wird am Freitag an der Gruppenauslosung zur Fußballweltmeisterschaft in Washington teilnehmen. Das gab Regierungssprecherin Karoline Leavitt am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus bekannt.
„Am Freitag wird Präsident Trump an der Auslosung zur Endrunde der Weltmeisterschaft im Kennedy Center teilnehmen“, sagte sie vor Journalisten. Zuletzt war spekuliert worden, dass Trump den neuen Friedenspreis des Weltverbandes FIFA erhalten könnte.
Welche Rolle nimmt er ein?
Ob der 79 Jahre alte Republikaner aber nur Gast sein wird oder bei der rund zweistündigen Show auch eine aktive Rolle dabei einnimmt, ließ Leavitt offen. Die USA sind mit elf Städten im kommenden Sommer gemeinsam mit Mexiko und Kanada Gastgeber der größten Fußball-WM der Geschichte mit 48 teilnehmenden Ländern, darunter Österreich. Trump hatte zuletzt Mitte November FIFA-Präsident Gianni Infantino wiederholt im Weißen Haus empfangen.
Dabei wurde der sogenannte „FIFA-Pass“ vorgestellt, mit dem Fans mit Tickets für die WM bei Terminen für US-Visa bevorzugt behandelt werden sollen. Zugleich hatte der US-Präsident dabei erneut Städten, die von den Demokraten regiert werden, mit dem Entzug von WM-Spielen gedroht und dafür Sicherheitsbedenken angeführt. Insbesondere hatte er Los Angeles und Seattle ins Visier genommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.