2 stops on 80 meters

This is the most absurd bus stop in Vienna

Nachrichten
01.12.2025 08:30
The bus stops, drives briefly around the corner and stops again.
The bus stops, drives briefly around the corner and stops again.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch)

There is an oddity at the U3 terminus in Ottakring: within less than 80 meters, buses have to stop at two stops in a row. By comparison, every modern subway train is longer than this short distance. Wiener Linien has a curious explanation for this.

Passengers on the 45 A or 48 A coming from Wilhelminenberg who stop at the corner of Rankgasse and Huttengasse just shake their heads. The bus stops at the bus stop at the entrance to the U3 Ottakring terminus. Then it drives briefly around the corner and stops at the next stop.

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
