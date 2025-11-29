Verstappens Karriere hängt an der Regelreform

Verstappen stieg zur Saison 2015 fürs damalige Toro-Rosso-Team mit nur 17 Jahren ein, während der Saison 2016 wurde er bereits zu Red Bull befördert. In den vergangenen vier Jahren holte er den WM-Titel, aktuell liegt er mit 24 Zählern punktgleich mit Oscar Piastri hinter dessen McLaren-Teamkollegen Lando Norris. „Ich weiß, dass ich noch drei Jahre mehr habe nach diesem, es ist also möglich“, sagte Verstappen zu den möglichen sieben Titeln, auch wenn er es in diesem Jahr nicht mehr schafft: „Aber es ist nichts, das ich gemacht haben muss, bevor ich den Sport verlasse.“