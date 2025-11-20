Von Irland nach Kärnten mit der Bibel in der Hand

Um das Jahr 757 erteilte Bischof Virgil dem Chorbischof (ein Hilfsbischof ohne eigene Diözese) Modestus und vier Priestern den Auftrag, in Kärnten die heidnischen Karantanen, die slawische Bevölkerung, zu besuchen und zu missionieren. An ihrem Stützpunkt nahe der alten Römerstadt Virunum weihte Modestus eine Marienkirche, die dem Ort später seinen Namen gab: Maria Saal. Von hier aus wirkte der von manchen als „Apostel Kärntens“ bezeichnete Bischof im ganzen Land, verkündete das Evangelium, weihte Priester und gründete weitere Kirchen. In Teurnia/ St. Peter in Holz, der römischen Provinzhauptstadt des 5. und 6. Jahrhunderts, weihte Modestus ebenfalls eine Kirche.