Menschliche Nähe gegen die winterliche Kälte

Die Teestube im Franziskanerkloster in Lienz bietet einsamen und bedürftigen Menschen kostenlose Getränke, Suppe und vor allem einen Ort der Vertrautheit und Verbundenheit.
Mit dem ersten Schnee beginnt die Winterzeit: Die Dunkelheit setzt früh ein, die Kälte zieht durch die Gassen, und Menschen, die einsam sind, wenig Geld oder kein Dach über dem Kopf haben, wissen oft nicht, wohin sie sich wenden können.
Kostenlose Getränke und Kloster-Suppe
Deshalb bietet das Franziskanerkloster in Lienz einen Ort der Wärme und menschlichen Nähe, wo Menschen ein offenes Ohr finden und für einige Stunden Geborgenheit spüren. Die Teestube Lienz wirkt, ganz im Sinne der Vorbilder des heiligen Martin und der heiligen Elisabeth, der Kälte und der Einsamkeit entgegen. Im warmen Aufenthalts- und Begegnungsraum im ersten Stock des Franziskanerklosters Lienz ist jede und jeder herzlich willkommen.
Es werden Tee, Kaffee, alkoholfreie Getränke und eine Klostersuppe kostenlos angeboten. Zeitungen, Spiele und Musik machen den Raum zu einem Ort der Geselligkeit. Jeweils zwei Ehrenamtliche freuen sich auf bereichernde Begegnungen, denn „wenn wir die Zeit miteinander teilen, dann wird sie intensiver“, weiß Bischof Scheuer.
Von Dienstag bis Freitag (auch an Feiertagen) ist die Teestube jeweils von 11 bis 15 Uhr im ersten Stock des Franziskanerklosters Lienz, Muchargasse 4, geöffnet.
