Menschliche Nähe gegen die winterliche Kälte

Kostenlose Getränke und Kloster-Suppe

Deshalb bietet das Franziskanerkloster in Lienz einen Ort der Wärme und menschlichen Nähe, wo Menschen ein offenes Ohr finden und für einige Stunden Geborgenheit spüren. Die Teestube Lienz wirkt, ganz im Sinne der Vorbilder des heiligen Martin und der heiligen Elisabeth, der Kälte und der Einsamkeit entgegen. Im warmen Aufenthalts- und Begegnungsraum im ersten Stock des Franziskanerklosters Lienz ist jede und jeder herzlich willkommen.