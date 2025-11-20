Mindestens 15 Fälle: Polizei sucht Geldbörsen-Dieb

Hinweise aus Bevölkerung erhofft

In sämtlichen Fällen hätten die Ganoven in einem unbeobachteten Moment in den Einkaufswagen die abgelegten Handtaschen der Opfer ins Visier genommen und daraus die Geldbörse entwendet. „In zumindest drei Fällen führte der unbekannte Täter im Anschluss mit den Bankomatkarten Geldbehebungen ab.“ Von einem der Verdächtigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck die Veröffentlichung eines Fahndungsfotos angeordnet.