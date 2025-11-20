Mindestens 15 Fälle: Polizei sucht Geldbörsen-Dieb

Professionell ihr Unwesen trieben vermutlich zwei unbekannte Täter in den Bundesländern Tirol, Kärnten, Steiermark und Oberösterreich. In mehreren Supermärkten haben sie aus in Einkaufswagen abgelegten Handtaschen die Geldbörsen gestohlen. Von einem der Täter wurde auch ein Foto veröffentlicht.
Ereignet haben sich die Diebstähle bereits im Oktober, wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab. Derzeit werde gegen zwei Täter wegen gewerbsmäßigem Diebstahl ermittelt. „Sie sind verdächtig, zwischen dem 2. und 15. Oktober zumindest 15 Geldbörsendiebstähle in diversen Lebensmittelmärkten in Tirol, Kärnten, Steiermark und Oberösterreich verübt zu haben“, heißt es von den Ermittlern.
Hinweise aus Bevölkerung erhofft
In sämtlichen Fällen hätten die Ganoven in einem unbeobachteten Moment in den Einkaufswagen die abgelegten Handtaschen der Opfer ins Visier genommen und daraus die Geldbörse entwendet. „In zumindest drei Fällen führte der unbekannte Täter im Anschluss mit den Bankomatkarten Geldbehebungen ab.“ Von einem der Verdächtigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck die Veröffentlichung eines Fahndungsfotos angeordnet.
Das LKA hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Mann: 059133/703333
