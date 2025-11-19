A "compliment" my ass
Sexual harassment at Linz City Hall: Dismissal!
A contract employee (45) was dismissed by the Linz city council because of what he described as a "failed compliment" to a young female employee. He claims it was a misunderstanding - but the court ruled quite differently.
"You belong to be a pleasure dwarf" or "You're a clever pleasure dwarf" - the content of these two sayings is worlds apart. And that's exactly the point: A single contract employee of the Linz City Council had sexually harassed a much younger female colleague with his unsuccessful "compliment" during school enrolment. The woman turned to the supervisory authority.
