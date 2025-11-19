Vorteilswelt
A "compliment" my ass

Sexual harassment at Linz City Hall: Dismissal!

19.11.2025 06:00
The case of sexual harassment took place in the New City Hall of Linz. The employee was ...
The case of sexual harassment took place in the New City Hall of Linz. The employee was dismissed after making an inappropriate comment.

A contract employee (45) was dismissed by the Linz city council because of what he described as a "failed compliment" to a young female employee. He claims it was a misunderstanding - but the court ruled quite differently.

"You belong to be a pleasure dwarf" or "You're a clever pleasure dwarf" - the content of these two sayings is worlds apart. And that's exactly the point: A single contract employee of the Linz City Council had sexually harassed a much younger female colleague with his unsuccessful "compliment" during school enrolment. The woman turned to the supervisory authority.

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
