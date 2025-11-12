Hannah Darabos: „Ich suche immer einen neuen Kick“

Im vergangenen Juni, Juli und August wirkte Hannah Darabos als Solistin bei den Sommerspielen Melk in „Dream on“ mit. Vor Kurzem sah man sie als Polizistin Kampitsch in Thomas Stipsits’ zweiter Stinatz-Krimiverfilmung „Die Uhudler-Verschwörung“ im ORF. Und auch im dritten Teil, „Eierkratzkomplott“, ist sie mit von der Partie. Die Ausstrahlung soll im Frühjahr 2026 erfolgen. „Meine ersten Erfahrungen vor der Kamera haben mir sehr gefallen. Ich würde mich über weitere Engagements freuen, stehe aber auch gern auf der Bühne“, sagt die 32-jährige Kroatisch-Minihoferin, die an der „Stage School“ in Hamburg eine Ausbildung in Gesang, Schauspiel und Tanz absolvierte.