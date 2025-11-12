Hannah Darabos: „Ich suche immer einen neuen Kick“

Ex-SPÖ-Verteidigungsminister und Schlainings „Burgherr“ Norbert Darabos darf stolz sein: Seine Tochter macht sich als Schauspielerin und Sängerin einen Namen und feiert bereits erste große Erfolge. Warum sie dennoch einen ganz speziellen Kellnerinnen-Job angenommen hat, hat sie der „Krone“ erzählt.
Im vergangenen Juni, Juli und August wirkte Hannah Darabos als Solistin bei den Sommerspielen Melk in „Dream on“ mit. Vor Kurzem sah man sie als Polizistin Kampitsch in Thomas Stipsits’ zweiter Stinatz-Krimiverfilmung „Die Uhudler-Verschwörung“ im ORF. Und auch im dritten Teil, „Eierkratzkomplott“, ist sie mit von der Partie. Die Ausstrahlung soll im Frühjahr 2026 erfolgen. „Meine ersten Erfahrungen vor der Kamera haben mir sehr gefallen. Ich würde mich über weitere Engagements freuen, stehe aber auch gern auf der Bühne“, sagt die 32-jährige Kroatisch-Minihoferin, die an der „Stage School“ in Hamburg eine Ausbildung in Gesang, Schauspiel und Tanz absolvierte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.