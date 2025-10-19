Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stinatz-Krimis

Thomas Stipsits ermittelt im Uhudler-Milieu

Unterhaltung
19.10.2025 16:00
„Hallo, wer stört?“ – Inspektor Sifkovits hat im an und für sich beschaulichen Stinatz in der ...
„Hallo, wer stört?“ – Inspektor Sifkovits hat im an und für sich beschaulichen Stinatz in der südburgenländischen Diaspora wieder einiges am Hals.(Bild: Jovan Stevanovic)

Nach dem monumentalen Quotenerfolg des ersten Teils „Kopftuchmafia“ schaut man seitens des ORF entspannt der Ausstrahlung des zweiten Teils, „Uhudler-Verschwörung“ (20. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1) entgegen. Hauptdarsteller und Buchautor Thomas Stipsits verrät im „Krone“-Talk, wie an Konzept und Figur erweitert gefeilt wurde.

0 Kommentare

Wenn hierzulande im linearen Fernsehen noch die Ein-Millionen-Zuseher-Marke geknackt wird, dann hängt das meist mit ausufernden Nachrichtenereignissen, riesigen Sport-Events oder dem Villacher Fasching zusammen. In diese illustre Phalanx der Erfolgssendungen krachte letztes Jahr die erste Stipsits-Romanverfilmung „Kopftuchmafia - Ein Stinatz-Krimi“. Publikumsliebling Thomas Stipsits als schusseliger, aber liebenswerter Inspektor Sifkovits samt einem wunderbar harmonierenden Cast und einer spannend bis humorigen Handlung sorgten für das Erfolgsrezept. Nachdem schon seine Bücher die Bestsellerliste erklommen hatten, wurde auch die Verfilmung zum Top-Erfolg. „Alle unsere Erwartungen wurden gesprengt“, erinnert sich Stipsits im „Krone“-Gespräch ans Vorjahr zurück, „man hofft natürlich, dass die eigene Idee aufgeht und Menschen interessiert, aber das hätte uns vorher keiner geglaubt.“

Spaß wichtiger als Erfolg
Als der 42-Jährige die Freudennachricht bekam, befand er sich gerade auf der Terrasse seines Hauses in seiner zweiten Heimat Griechenland. „Ich habe mich mit den Kids zum Schlafen hingelegt, als eine SMS von jemand intern vom ORF kam. Da habe ich anfangs noch gezittert, aber die Nachricht begann mit ,Ich hoffe, du hast Champagner zu Hause …‘ und da war mir klar, so schlecht wird’s schon nicht sein.“ Wie viel Druck verspürt der kulturelle Tausendsassa nun für die Erstausstrahlung des Nachfolgers „Uhudler-Verschwörung“? „Ich gehe dem Ganzen relativ entspannt entgegen, denn es kommt, wie es kommt. Natürlich würden uns 60.000 Zuseher nach einer Million enttäuschen, aber ich hoffe mal, das wird nicht der Fall sein. Wichtiger ist mir, dass die Leute beim Schauen so einen Spaß haben wie wir beim Drehen.“

Erika Mottl und Erika Deutinger brillieren wieder als „Kopftuchmafia“ – Kollegin Linde Prelog ...
Erika Mottl und Erika Deutinger brillieren wieder als „Kopftuchmafia“ – Kollegin Linde Prelog fiel spontan aus.(Bild: Victoria Herbig)

Diese besonders gute Stimmung war nicht nur vom Erfolg abhängig, sie stellte sich von Anfang an ein und ist mitunter eines der großen Geheimnisse, warum die „Stinatz-Krimis“ so gut funktionieren. „Auch der Dreh zum zweiten Teil ist erstaunlich schnell vergangen, weil es so lustig war. Auch die Gastcharaktere und neuen Personen im Cast haben sich wohlgefühlt und teilweise sofort spontan improvisiert, weil es so gut gepasst hat.“ Eine entscheidende Rolle spielt erneut das erfahrene Damen-Trio Erika Deutinger, Erika Mottl und Linde Prelog – eben die altersweise wie humorige „Kopftuchmafia“. Wiewohl letztere wegen eines Bandscheibenvorfalls für die „Uhudler-Verschwörung“ ausfiel. „Wir haben das Drehbuch dann schnell so umgeschrieben, dass sie sich auf Kur befindet, und haben die wenigen Szenen mit ihr am Ende nachgedreht. Manchmal vergisst man, dass die Damen keine 20 mehr sind, weil sie eigentlich so gut beieinander sind“, lacht der Hauptdarsteller.

Gärgas beim Uhudler
Der grobe Handlungsrahmen der „Uhudler-Verschwörung“: Uhudler-Bauer Alois Fabsits (Heinz-Arthur Boltuch) wird tot in seinem Weinkeller aufgefunden. Was sich anfangs nach einem tragischen Gärgas-Unfall anfühlt, macht Inspektor Sifkovits aber stutzig. Eigentlich sollte er sich um einen Hühnerdieb kümmern, kann aber seine Finger nicht von diesem Fall lassen. Eine erste Recherche ergibt, dass Fabsits viele Feinde hatte. Welche Rolle spielt seine Tochter Bettina (Agens Hausmann), die ein bisschen mit Sifkovits anbandelt? Wie kann dem Inspektor Pfarrer David Grandits (Clemens Berndorff) helfen? Und was haben eine alte Schmugglergeschichte und ein rumänisches Erntehelfer-Paar mit der Geschichte zu tun? Zum Glück riecht nicht nur Sifkovits den Braten, sondern bekommt auch von familiärer Seite tatkräftige Unterstützung – wenn manchmal auch nur aus puren Zufällen.

Um den Fall zu lösen, benötigt Inspektor Sifkovits dieses Mal kirchlichen Beistand.
Um den Fall zu lösen, benötigt Inspektor Sifkovits dieses Mal kirchlichen Beistand.(Bild: Victoria Herbig)

Den Charakter des Inspektors hat Stipsits schon im ersten Teil gut definiert, in Nuancen konnte er sich natürlich trotzdem ausbreiten. So zeigt sich der „Burgenland-Columbo“ von einer romantisch zugänglichen Seite und kommt sogar zum Singen. „Er hat für sich einen Weg gefunden, wie er mit der Welt und seinem Leben umgeht. Des wird keine allzu großen Ausreißer nach oben oder unten geben, was aber den Vorteil mit sich bringt, dass man sich etwa den zweiten Film ansehen kann, ohne große Vorkenntnisse vom ersten Teil haben zu müssen.“ Fein dosiert wurden auch Western-, Heimatfilm- oder Bollywood-Szenen eingebaut. Ein Schmäh, den sich Regisseur Daniel Prochaska und Stipsits erlaubt haben. „Das bricht in der Handlung doch wieder einiges auf. Diese Freiheit haben wir uns genommen und zum Glück fanden das auch die Drehbuchschreiber gut.“ Ein wichtiges Anliegen war dem Team einmal mehr, die Landbevölkerung nicht zu parodieren. „Ich habe oft Produktionen gesehen, wo ich gemerkt habe, dass derjenige, der das geschrieben hat, hat mit dem Landleben nichts zu tun hat. Man kann Figuren natürlich überzeichnen, muss sie aber mit dem nötigen Respekt behandeln.“

Zukunft noch offen
Ein weiterer Quotenerfolg scheint mit der „Uhudler-Verschwörung“ garantiert. Den dritten Teil, das „Eierkratz-Komplott“, hat man seit diesem Sommer fixfertig im Kasten. Mit einer Ausstrahlung ist vielleicht zu Ostern 2026 zu rechnen. Wie es darüber hinaus weitergeht, steht laut Stipsits bis dato noch in den Sternen. „Das fünfte Buch sollte im Oktober 2026 fertig sein und wenn alles gut geht, dann hoffe ich, dass wir das vierte und eben fünfte Buch auch noch verfilmen können. Über den vierten Film wird bereits offen geredet, aber das sind Entscheidungen, bei denen wir außen vor sind. Von Stipsits geliebtem Südburgenland könnte man jedenfalls noch genug präsentieren. „Prinzipiell war die Gegend sehr lang unterrepräsentiert, aber Stinatz hat wirklich erstaunlich viel zu bieten. Solche Geschichten lassen sich auch aus anderen Bundesländern erzählen. Man muss nur genau hinschauen.“

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
92.367 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
84.029 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
79.575 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf