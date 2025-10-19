Thomas Stipsits ermittelt im Uhudler-Milieu

Den Charakter des Inspektors hat Stipsits schon im ersten Teil gut definiert, in Nuancen konnte er sich natürlich trotzdem ausbreiten. So zeigt sich der „Burgenland-Columbo“ von einer romantisch zugänglichen Seite und kommt sogar zum Singen. „Er hat für sich einen Weg gefunden, wie er mit der Welt und seinem Leben umgeht. Des wird keine allzu großen Ausreißer nach oben oder unten geben, was aber den Vorteil mit sich bringt, dass man sich etwa den zweiten Film ansehen kann, ohne große Vorkenntnisse vom ersten Teil haben zu müssen.“ Fein dosiert wurden auch Western-, Heimatfilm- oder Bollywood-Szenen eingebaut. Ein Schmäh, den sich Regisseur Daniel Prochaska und Stipsits erlaubt haben. „Das bricht in der Handlung doch wieder einiges auf. Diese Freiheit haben wir uns genommen und zum Glück fanden das auch die Drehbuchschreiber gut.“ Ein wichtiges Anliegen war dem Team einmal mehr, die Landbevölkerung nicht zu parodieren. „Ich habe oft Produktionen gesehen, wo ich gemerkt habe, dass derjenige, der das geschrieben hat, hat mit dem Landleben nichts zu tun hat. Man kann Figuren natürlich überzeichnen, muss sie aber mit dem nötigen Respekt behandeln.“