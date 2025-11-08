Who does the treasure belong to?
The exciting background to the crown jewels thriller
With the surprising discovery of a part of the Habsburg jewels, the search for the legendary treasure, which has been going on for more than 100 years, begins anew. Who took the Habsburg jewels from display case XIII in the Treasury and what exactly was taken abroad? Which of the famous jewels are still missing? The "Krone" knows the details.
The legendary Habsburg treasure disappeared on a November night in 1918. The fact that some of the jewels - including the famous "Florentine" - were in Canada comes as a surprise to everyone. For the search for the rest of the treasure, this means: back to the start! Because much of what was assumed to be certain no longer applies.
Publications on the supposed whereabouts of the treasure have turned out to be incorrect. Previous theories must be discarded and eyewitness accounts critically scrutinized. We have the most important historical facts - and are also approaching a big question: Who does the Habsburg treasure actually belong to?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.