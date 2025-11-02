Alles Gute zum fünften Jahrestag, Max Verstappen!

Happy Jahrestag! Die Glückwünsche gehen raus an Max Verstappen. Der vierfache Formel-1-Weltmeister feiert mit seiner Hezrdame Kelly Piquet den „Fünfer“.
Wissen tun wir das dank einer Insta-Story von Kelly selbst. In dieser ist sie mit ihrem Max zu sehen, sichtlich verliebt und glücklich. Sie können nicht glücklicher sein, schreibt Kelly dazu. Und außerdem sei sie „dankbar für so viele Segnungen“ mit Max. Schön.
Halber Jahrestag
Und noch etwas gibt es im Hause Verstappen-Kelly zu feiern. Die gemeinsame Tochter ist sechs Monate alt. Auch schön. Auch dazu gratulieren wird.
Nicht ganz so glücklich wie offenbar privat wir Verstappen zuletzt mit seiner sportlichen Performance. Platz drei beim Formel-1-Grand-Prix in Mexiko stimmte den Niederländer nicht gänzlich zufrieden.
„Nicht perfekt“
„Ich habe vor dem Wochenende gesagt, alles muss perfekt laufen. Dieses Wochenende war nicht perfekt“, sagte der Niederländer, für den noch mehr drinnen gewesen wäre. Die nächste Chance, es besser zu machen, gibt‘s nächstes Wochenende als Brasilien. Wo Verstappen als glücklich vergebener Familienvater ins Cockpit steigen wird.
