Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liebes-Posting

Alles Gute zum fünften Jahrestag, Max Verstappen!

Formel 1
02.11.2025 07:44
Max Verstappen und Kelly Piqet feiern Jahrestag.
Max Verstappen und Kelly Piqet feiern Jahrestag.(Bild: AFP/APA/Philippe Lopez, Instagram.com/kellypiquet)

Happy Jahrestag! Die Glückwünsche gehen raus an Max Verstappen. Der vierfache Formel-1-Weltmeister feiert mit seiner Hezrdame Kelly Piquet den „Fünfer“.

0 Kommentare

Wissen tun wir das dank einer Insta-Story von Kelly selbst. In dieser ist sie mit ihrem Max zu sehen, sichtlich verliebt und glücklich. Sie können nicht glücklicher sein, schreibt Kelly dazu. Und außerdem sei sie „dankbar für so viele Segnungen“ mit Max. Schön.

(Bild: Instagram.com/kellypiquet)

Halber Jahrestag
Und noch etwas gibt es im Hause Verstappen-Kelly zu feiern. Die gemeinsame Tochter ist sechs Monate alt. Auch schön. Auch dazu gratulieren wird.

(Bild: Instagram.com/kellypiquet)

Nicht ganz so glücklich wie offenbar privat wir Verstappen zuletzt mit seiner sportlichen Performance. Platz drei beim Formel-1-Grand-Prix in Mexiko stimmte den Niederländer nicht gänzlich zufrieden.

Lesen Sie auch:
Dr. Helmut Marko
„Viel Arbeit zu tun“
Warum Verstappen-Bestzeit Helmut Marko kaltlässt
25.10.2025
WM-Titel in Gefahr
Piastri: Verstappen? „Ich habe nichts davon, ...“
24.10.2025

„Nicht perfekt“
„Ich habe vor dem Wochenende gesagt, alles muss perfekt laufen. Dieses Wochenende war nicht perfekt“, sagte der Niederländer, für den noch mehr drinnen gewesen wäre. Die nächste Chance, es besser zu machen, gibt‘s nächstes Wochenende als Brasilien. Wo Verstappen als glücklich vergebener Familienvater ins Cockpit steigen wird.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
160.842 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
119.815 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
111.932 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf