Trainer as heroine
Heart attack! Referee keels over on the pitch
Shock in the women's 2nd Bundesliga. In the match between Kraig and GAK, the referee suddenly collapsed in the 60th minute. Player coach and first aider Alissa Lamzari describes the critical minutes to the "Krone".
Huge shock in Guttaring, Carinthia! Referee Dragan Jovanovic suddenly collapsed in minute 60 of the second division clash between the women from Kraig and the GAK. "According to spectators, he had already grabbed his chest several times beforehand," explained Kraig's player-coach Alissa Lamzari, who acted as first aider together with a spectator.
