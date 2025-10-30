Deutschland trauert um Rad-Olympiasieger (77)

Deutschland trauert um seinen Olympiasieger Günter Haritz. Der ehemalige Bahnradfahrer ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 77 Jahren verstorben.
1972 war Haritz als Mitglied des „Gold-Vierers“ in München zum Olympiasieg geradelt. In der Mannschaftsverfolgung gewann der gebürtige Heidelberger zudem 1970 sowie 1973 den WM-Titel. Später versuchte sich Haritz in Tages- und Sechstagesrennen, 1974 gewann er die deutsche Straßenmeisterschaft.
Nach seiner Karriere betrieb Haritz ein Fahrrad-Fachgeschäft in Leimen, wo er auch zum Ehrenbürger ernannt wurde. Nun verlor der Olympiasieger im Alter von 77 Jahren den Kampf gegen den Krebs.
