Deutschland trauert um Rad-Olympiasieger (77)

1972 war Haritz als Mitglied des „Gold-Vierers“ in München zum Olympiasieg geradelt. In der Mannschaftsverfolgung gewann der gebürtige Heidelberger zudem 1970 sowie 1973 den WM-Titel. Später versuchte sich Haritz in Tages- und Sechstagesrennen, 1974 gewann er die deutsche Straßenmeisterschaft.