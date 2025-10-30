Vorteilswelt
Gold in München 1972

Deutschland trauert um Rad-Olympiasieger (77)

Sport-Mix
30.10.2025 10:23
Günter Haritz ist im Alter von 77 Jahren verstorben.
Günter Haritz ist im Alter von 77 Jahren verstorben.(Bild: SWR)

Deutschland trauert um seinen Olympiasieger Günter Haritz. Der ehemalige Bahnradfahrer ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 77 Jahren verstorben.

1972 war Haritz als Mitglied des „Gold-Vierers“ in München zum Olympiasieg geradelt. In der Mannschaftsverfolgung gewann der gebürtige Heidelberger zudem 1970 sowie 1973 den WM-Titel. Später versuchte sich Haritz in Tages- und Sechstagesrennen, 1974 gewann er die deutsche Straßenmeisterschaft.

Nach seiner Karriere betrieb Haritz ein Fahrrad-Fachgeschäft in Leimen, wo er auch zum Ehrenbürger ernannt wurde. Nun verlor der Olympiasieger im Alter von 77 Jahren den Kampf gegen den Krebs.

