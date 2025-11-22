Wie lange hält sich WK-Chefin Barbara Thaler?

Selbst im Wirtschaftsbund, dem Thaler als Landesobfrau vorsteht, wird der Rückhalt zusehends schwächer. Der Grund ist auch hier rasch erklärt: Man erinnere sich an die Kampfabstimmung im Februar des Vorjahres, wo sich Thaler gegen Wirtschaftslandesrat Mario Gerber mit 58 zu 42 Prozent klar durchsetzte. Damals hatten sich im Vorfeld neun der acht WB-Bezirksobleute für Gerber ausgesprochen. Als frisch gekürte Präsidentin räumte Thaler dann auf – „entfernte“ die Bezirksobmänner von Kufstein (Manfred Hautz) und Kitzbühel (Peter Seiwald). Böses Blut erzeugte aber auch, dass der Bezirksgeschäftsführer von Kufstein, Peter Wachter, vor die Tür gesetzt wurde. Hier ist bereits ein arbeitsgerichtlicher Prozess im Laufen – dem Vernehmen nach wird dieser für die Kammer alles andere als gut ausgehen.