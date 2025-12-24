Hundert Florianis im Einsatz bei Wohnhausbrand

In der Gemeinde Kötschach-Mauthen waren 112 Einsatzkräfte bei einem Wohnhausbrand gefordert. Auch im Bezirk Spittal mussten Florianis zu einem Brand ausrücken.
In der Gemeinde Kötschach-Mauthen schrillten um 19.40 Uhr die Sirenen. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus. Der Hausbewohner konnte sich selbstständig ins Freie retten.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Dellach/Gail, Hermagor, Kötschach-Mauthen, Laas, Reisach, Weidenburg und Würmlach. Insgesamt waren 112 Einsatzkräfte mit 12 Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine genauen Angaben vor. Bei dem Großeinsatz wurde niemand verletzt.
Aufmerksamer Nachbar bemerkte Brand
Etwas später, um 00.45 Uhr, waren Einsatzkräfte im Bezirk Spittal an der Drau gefordert. 70 Einsatzkräfte rückten zu einem Wohnungsbrand in einer Mehrparteienhausanlage aus. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte glücklicherweise den Rauchmeldealarm – er sah nach und konnte Rauch aus der betroffenen Wohnung feststellen. Sofort verständigte er die Feuerwehr.
Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Eisentratten, Kremsbrücke/Innerkrems, Leoben und Gmünd rückten aus und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. „Durch das Brandgeschehen wurde niemand verletzt, auch war eine Evakuierung der angrenzenden Wohnungsbesitzer nicht notwendig“, berichtet die Landespolizeidirektion.
Trotz der erfolgreichen Brandbekämpfung entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, und auch die Ursache des Feuers ist bislang unklar.
