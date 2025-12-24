Hundert Florianis im Einsatz bei Wohnhausbrand

Im Einsatz standen die Feuerwehren Dellach/Gail, Hermagor, Kötschach-Mauthen, Laas, Reisach, Weidenburg und Würmlach. Insgesamt waren 112 Einsatzkräfte mit 12 Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine genauen Angaben vor. Bei dem Großeinsatz wurde niemand verletzt.