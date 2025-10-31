Mehr seltene Arten tummeln sich in größerer Heide

Insekten, Blumen und bunte Vögel

Der Trockenrasen Rochus ist nun ein weiteres Juwel: Charakteristisch für den Hang von 15 Hektar sind magere Sandböden, die Lebensraum für wärmeliebende Schmetterlinge, Heuschrecken und seltene Blütenpflanzen bieten. Auch eine Kolonie von rund 170 Brutpaaren der farbenprächtigen Vogelart Bienenfresser nistet dort. Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner: „Solche Flächen sind selten geworden. Ihre Sicherung ist ein wichtiger Beitrag, um unsere Artenvielfalt für kommende Generationen zu bewahren.“ Die Erweiterung des Schutzgebiets sei nur durch das partnerschaftliche Zusammenspiel von Land, Gemeinde und Grundeigentümern möglich. Siegendorfs Bürgermeisterin Rita Stenger betont: „Dieses Projekt zeigt, wie viel durch Zusammenarbeit zwischen Land, Gemeinde und Bevölkerung erreicht werden kann.“