“No longer saw any point in Michelin-starred gastronomy”

"The Winkler Markt bistro is an outstanding example of regionality and sustainability in food recycling. Surplus food from the market is turned into tasty lunch menus and dishes in a jar, reaching completely new target groups in the retail sector" - this is how the jury from the Ministry of Agriculture explained why this restaurant in Linz-Dornach was presented with a Viktualia Award as part of the "Food is precious!" initiative. A visit to the restaurant called "Genussviertel" brings surprising insights - as in the person of the chef alone.