Burglar shot dead
Sister of the shooter: “Wolfgang is not a murderer”
Wolfgang W. from Salzburg shot a burglar, who did not survive. W. has been in custody since Saturday. The investigators' accusations are serious - but his sister continues to stand by him. Why? She told the "Krone".
"Strong suspicion of murder." This was the reason given by the public prosecutor's office in its application - which the court promptly granted on Saturday. Wolfgang W. (66) is now in custody. As reported, the man from Salzburg shot a burglar on his property at the end of July. The Hungarian did not survive. "In self-defense", W. vehemently claims. But the investigators are not convinced, they are talking about murder. Ilse W., the shooter's sister, cannot understand this.
