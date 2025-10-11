Marko Arnautovic hat es allen gezeigt!

Eine Achterbahnfahrt mit Glanzlichtern und Skandalen, der Großteil der Fans schrieb Arnautovic nach seinem Wechsel 2019 nach China ab. Doch Marko kam wie ein „Phönix aus der Asche“ zurück. Um es allen zu zeigen! Der Wechsel nach Italien, Meisterehren mit Inter, insgesamt drei EM-Teilnahmen und der Torrekord seit Donnerstag – der vermeintlich Abgeschriebene mauserte sich zu einem der beliebtesten Kicker Österreichs aller Zeiten.