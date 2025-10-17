Lawyer sees coercion
Criminal complaint: couple defends themselves against parking rip-offs
Karlheinz and Carola Glück are supposed to pay 395 euros for a U-turn in a parking lot in Kalsdorf, Styria - a pure rip-off! Together with their lawyer, they are now pressing criminal charges for coercion.
This unfair business model has already caused many people to lose their temper - and above all their money! Karlheinz and Carola Glück were also supposed to be ripped off, but the couple are now turning the tables. What happened? "On September 8, I turned around in Kalsdorf because my wife called and asked me to pick her up." The Styrian drove across the parking lot of a fitness studio - the U-turn maneuver took a whole eight seconds.
