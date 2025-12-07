Giftig und aggressiv: Sturm jubelt über Derbysieg!

Wenn der Teufel Junge hat: Leon Grgic schied nach einem 08/15-Zweikampf nach einer Stunde verletzt aus, der Stürmer krümmte sich vor Schmerzen am Rasen. Das schaute nach einer gröberen Verletzung beim Jungspund aus. Kurz nach dem Schock explodierte der Hexenkessel zum zweiten Mal: Rozga setzte gut nach, ging auf und davon und spielte ideal für Malone auf, der am Fünfer nicht fackelte (66.).

Doch nach 77 Minuten der GAK mit der großen Chance auf den Anschlusstreffer: Weiter Pass auf Harakate, der alleine auf Christensen zog, doch der Sturm-Keeper vereitelte die Top-Chance mit einer Glanztat. In der 85. Minute hätte Sturm den Sack endgültig zumachen können, aber der letzte Pass von Malone fiel zu schlecht aus, die Gefahr war vorbei.