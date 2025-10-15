Weapons exercises
Explosive turn of events: Colonel gave far-right speech
The speaker from the customs association, who was targeted by the police in Vorchdorf at the weekend, is said to have made racist remarks at an event organized by the Kameradschaftsbund in the Braunau district seven years ago. He is not only facing criminal prosecution.
It was a colonel in the general staff who allegedly contributed massively to the escalation of the situation when the first police patrol arrived at the farm in Vorchdorf on Saturday. The Salzburg officer, who was training the participants in the use of riflescopes on behalf of the St. Johann im Pongau Customs and Traditional Shooting Association (BTV), is said to have first fled and then become aggressive towards the officers.
