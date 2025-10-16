Krakau: Alte Stadt mit jungem Flair

Eine Sonderstellung hat dabei das ehemalige jüdische Viertel Kazimierz. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem die Nazis 47.000 der 50.000 Juden Krakaus ermordeten, war es langsam verfallen und wurde erst 1991 von Steven Spielberg für Dreharbeiten zum Film „Schindlers Liste“ wiederentdeckt. Heute ist das Bürogebäude der Emailfabrik, in der der Industrielle Oskar Schindler mehr als 1000 Juden vor der Vernichtung rettete, ein beeindruckendes Mahnmal – und Kazimierz selbst das beliebteste Ausgehviertel der Stadt, mit unzähligen Kellerlokalen, Bars und Bohemien-Charme.