For all employees!
Record: this is how much your future pension will increase in 2026
All employees in Austria will soon automatically become significantly "richer", as the contributions they have already made to their pension account will once again be increased by more than ever before at the turn of the year. In concrete terms, this means that the annual gross pension to which we will later be entitled will increase by up to 2500 euros on January 1, 2026.
This is exceptionally good news in times of inflation and austerity packages: The annual pension that all actively employed people have earned to date will soon be significantly larger in one fell swoop. And the government is not cutting anything here either, although there have been considerations. The "Krone" sheds light on the reasons for the new record increase and shows in a clear graphic how much richer employees will be from January 1, 2026, depending on their age and gender. It also shows who will benefit most from the revaluation.
