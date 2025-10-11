Record: this is how much your future pension will increase in 2026

This is exceptionally good news in times of inflation and austerity packages: The annual pension that all actively employed people have earned to date will soon be significantly larger in one fell swoop. And the government is not cutting anything here either, although there have been considerations. The "Krone" sheds light on the reasons for the new record increase and shows in a clear graphic how much richer employees will be from January 1, 2026, depending on their age and gender. It also shows who will benefit most from the revaluation.