Weltfußballer im Fokus

150 Millionen Euro! Real kurz vor Rekorddeal?

Fußball International
07.10.2025 05:41
Real Madrid liebäugelt mit einer Verpflichtung von Manchester-City-Star Rodri (re.).
Real Madrid liebäugelt mit einer Verpflichtung von Manchester-City-Star Rodri (re.).(Bild: AP/Kin Cheung)

Das wäre ein absoluter Hammer-Transfer! Real Madrid hat offenbar ein Auge auf Manchester-City-Spielmacher Rodri geworfen – und würde für den 29-jährigen Spanier richtig tief in die Tasche greifen.

Wie der „Daily Star“ berichtet, ist Real Madrid bereit, 150 (!) Millionen Euro für den Mittelfeld-Star von Manchester City hinzublättern – das wäre eine neue vereinsinterne Rekordsumme! Rodri, der im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss erlitten hatte, zählt zu den besten Sechsern im Weltfußball. Es heißt, Real-Madrid-Trainer Xabi Alonso wünsche sich nach dem Karriereende von Toni Kroos und dem Wechsel von Luka Modric (zu AC Milan) einen Organisator im Mittelfeld.

Real-Madrid-Trainer Xabi Alonso
Real-Madrid-Trainer Xabi Alonso(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

Gehaltserhöhung – City will Rodri halten
Den Ballon-d‘Or-Sieger von 2024 plagen aktuell Oberschenkelprobleme. Trotz seiner Verletzungsrückschläge ist Rodri nach wie vor eine der wichtigsten Stützen für Manchester-City-Coach Pep Guardiola. Ein Deal wird für Real jedenfalls kein leichtes Unterfangen. Der Premier-League-Gigant will mit Rodri, dessen Vertrag 2027 ausläuft, unbedingt verlängern – es winkt eine satte Gehaltserhöhung.

Fest steht: Ein Wechsel zu den „Königlichen“ hätte ordentlich Brisanz. Vor seinem Engagement bei den „Citizens“ kickte Rodri nämlich ausgerechnet bei Atletico Madrid, Reals großem Stadtrivalen ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
