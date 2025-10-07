150 Millionen Euro! Real kurz vor Rekorddeal?

Wie der „Daily Star“ berichtet, ist Real Madrid bereit, 150 (!) Millionen Euro für den Mittelfeld-Star von Manchester City hinzublättern – das wäre eine neue vereinsinterne Rekordsumme! Rodri, der im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss erlitten hatte, zählt zu den besten Sechsern im Weltfußball. Es heißt, Real-Madrid-Trainer Xabi Alonso wünsche sich nach dem Karriereende von Toni Kroos und dem Wechsel von Luka Modric (zu AC Milan) einen Organisator im Mittelfeld.