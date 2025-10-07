150 Millionen Euro! Real kurz vor Rekorddeal?

Das wäre ein absoluter Hammer-Transfer! Real Madrid hat offenbar ein Auge auf Manchester-City-Spielmacher Rodri geworfen – und würde für den 29-jährigen Spanier richtig tief in die Tasche greifen.
Wie der „Daily Star“ berichtet, ist Real Madrid bereit, 150 (!) Millionen Euro für den Mittelfeld-Star von Manchester City hinzublättern – das wäre eine neue vereinsinterne Rekordsumme! Rodri, der im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss erlitten hatte, zählt zu den besten Sechsern im Weltfußball. Es heißt, Real-Madrid-Trainer Xabi Alonso wünsche sich nach dem Karriereende von Toni Kroos und dem Wechsel von Luka Modric (zu AC Milan) einen Organisator im Mittelfeld.
Gehaltserhöhung – City will Rodri halten
Den Ballon-d‘Or-Sieger von 2024 plagen aktuell Oberschenkelprobleme. Trotz seiner Verletzungsrückschläge ist Rodri nach wie vor eine der wichtigsten Stützen für Manchester-City-Coach Pep Guardiola. Ein Deal wird für Real jedenfalls kein leichtes Unterfangen. Der Premier-League-Gigant will mit Rodri, dessen Vertrag 2027 ausläuft, unbedingt verlängern – es winkt eine satte Gehaltserhöhung.
Fest steht: Ein Wechsel zu den „Königlichen“ hätte ordentlich Brisanz. Vor seinem Engagement bei den „Citizens“ kickte Rodri nämlich ausgerechnet bei Atletico Madrid, Reals großem Stadtrivalen ...
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.