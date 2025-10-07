„Noch viel Luft nach oben – das finde ich traurig“

„Über den Stellenwert des Fußballs in Österreich – was etwa Stadien angeht – kann man sagen, dass da noch viel Luft nach oben ist, was ich eigentlich traurig finde“, sieht Ralph Hasenhüttl Verbesserungspotenzial. Ebenfalls Thema im sportkrone.at-Interview: Österreichs Nationalteam und dessen Erfolge ...